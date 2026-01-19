Trump leagă revendicările asupra Groenlandei de faptul că nu a primit Nobelul pentru Pace

Dragă Jonas, având în vedere că Țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru faptul că am oprit 8 războaie, PLUS, nu mai simt obligația de a mă gândi exclusiv la Pace, deși aceasta va rămâne mereu predominantă, dar mă pot gândi acum și la ceea ce este bun și potrivit pentru Statele Unite ale Americii. Danemarca nu poate proteja acel teritoriu de Rusia sau China și, oricum, de ce ar avea un «drept de proprietate»? Nu există documente scrise, doar faptul că o barcă a acostat acolo acum sute de ani, dar și noi am avut bărci care au acostat acolo. Am făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înființarea sa și acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite. Lumea nu este în siguranță dacă nu avem Control Complet și Total asupra Groenlandei”, i-a scris Trump premierului Norvegiei, potrivit Bloomberg.

Premiul Nobel pentru Pace nu este decis de guvernul norvegian, ci este acordat de un comitet independent.

Trump i-a alarmat în weekend pe aliații din NATO, după ce a amenințat că va impune taxe vamale unor state europene dacă nu obține controlul asupra Groenlandei.

Reacția a stârnit nemulțumire în UE, iar președintele francez Emmanuel Macron a cerut activarea celui mai puternic instrument de retorsiune al blocului comunitar.

Ambasadorii UE s-au întâlnit duminică pentru a discuta ce măsuri ar putea lua dacă Trump își pune în aplicare amenințările, inclusiv tarife pentru importuri americane de circa 93 de miliarde de euro.

Mesajul lui Trump a fost reluat și de oficiali de rang înalt din administrația americană, între care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care a declarat la NBC că Europa este prea slabă pentru a garanta securitatea Groenlandei, într-un interviu difuzat duminică.

(sursa: Mediafax)