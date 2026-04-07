Trump amenință Iranul cu anihilarea: „O întreagă civilizație va muri în seara asta”

Șoc în Golf: Trump amenință Iranul cu anihilarea totală

Președintele american Donald Trump a intensificat criza din Golf, declarând că o civilizație întreagă riscă să dispară definitiv în seara de 7 aprilie 2026. Mesajul său vine cu doar ore înainte de expirarea ultimatumului adresat Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată recent în escaladarea tensiunilor regionale.

Ultimatumul exploziv al lui Trump către Teheran

Trump a cerut explicit Iranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz până marți, 20:00 ora Washington (00:00 GMT). În caz contrar, a avertizat cu atacuri masive asupra infrastructurii iraniene, țintind poduri și centrale electrice. Declarația vine pe fondul unor confruntări tot mai aprige, după 47 de ani de "extorcare, corupție și moarte", așa cum descrie liderul de la Casa Albă regimul de la Teheran.

Postarea virală de pe Truth Social: Cuvintele șocante ale lui Trump

Pe platforma sa Truth Social, Trump a postat un mesaj incendiar:

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a Lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”

Postarea subliniază speranța unei "schimbări totale de regim" în Iran, cu minți "mai inteligente" care ar putea evita catastrofa.

Consecințe globale: Ce înseamnă blocada Ormuz pentru lume?

Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru 20% din petrolul mondial, rămâne blocată, alimentând frici de criză energetică globală. Un atac american ar putea declanșa un război total în Orientul Mijlociu, cu impact direct asupra prețurilor la combustibil și economiilor dependente de importuri. Experții avertizează că seara asta ar putea marca un punct de inflexiune istoric.

AGERPRES