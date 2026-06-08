Dincolo de litere: Teatrul „Gong” aduce la București povestea unui copil care învață să își transforme diferența în putere

„Unui copil cu dislexie îi pot fugi literele, dar nu și ideile. Avem nevoie de povești care să ne ajute să înțelegem mai bine diferențele dintre noi și să descoperim potențialul ascuns din spatele lor. Harta lui Elian vorbește despre dificultățile de învățare cu empatie, umor și sinceritate, iar turneul de la București este posibil datorită generozității unui donator anonim. Această producție a fost realizată cu finanțare de la Primăria Sibiu și e o bucurie să putem promova acest spectacol în țară, ca un efort de a atrage atenția asupra nevoii de acces echitabil la educație pentru copiii dislexici. Dislexia este o dificultate de învățare care afectează circa 10% din populația lumii, dintre aceștia făcând parte numeroși artiști, inventatori, oameni de știință, exploratori, antreprenori de succes, oameni de stat care au schimbat soarta lumii, campioni sportivi etc.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Harta lui Elian” spune povestea unui copil care se simte pierdut într-o lume a literelor ce refuză să stea la locul lor. Într-un sistem școlar care îl înțelege prea puțin, Elian încearcă să găsească sens și ordine. Ajutat de specialiști, el descoperă o metodă proprie de a învăța și de a înțelege lumea: o hartă conceptuală care îi dezvăluie conexiuni neașteptate și îi oferă încredere în propriile forțe. Spectacolul vorbește despre acceptare, curaj și puterea de a privi dincolo de aparențe, amintindu-ne că tocmai diferențele dintre noi ne fac unici.

Concept text: Angela IOAN și Nicoleta LEFTER; Regia: Nicoleta LEFTER; Scenografia: Oana MICU; Graphic designer: George ROȘU; Muzica: Ștefan BAGHIU; Noise: Paul BONDANE; În distribuție: Mircea CORCOVEANU, Gabriel MUNCUȘ, Barbara CRIȘAN, Oana BRÂNZAN.

Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 10 ani și tuturor adulților responsabili. Reprezentațiile programate seara vor fi urmate de dialoguri cu publicul, moderate de teatrologii Oana Borș și Octavian Szalad.

Accesul publicului se face pe baza biletelor puse în vânzare prin teatrulexcelsior.ro, la prețul de 50 de lei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹