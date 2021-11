Turismul din Grecia şi-a revenit graţie rezultatelor solide din primele opt luni

Veniturile încasate din turism în Grecia în primele opt luni ale anului au ajuns la jumătate faţă de nivelul din anul 2019, a declarat duminică ministrul elen al Turismului, Vassilis Kikilias, anunta Reuters.



"În perioada ianuarie-august, sosirile de turişti sunt în creştere cu 79,2%, iar veniturile au crescut cu 135,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ceea ce este echivalent cu 50% din veniturile pentru întregul an 2019. Suntem pe cale să înregistrăm venituri de peste 10 miliarde de euro în acest an", a declarat Vassilis Kikilias pentru publicaţia To Vima.



Săptămâna trecută, Comisia Europeană şi-a îmbunătăţit estimările privind evoluţia economiei Greciei, mizând în prezent pe o accelerare a ritmului de creştere până la 7,1% în acest an.