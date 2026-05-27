Grecia devine paradisul ieftin al turcilor: milioane de turiști fug de prețurile uriașe din Turcia

Grecia îi cucerește pe turci: „E mai ieftin să mănânci în Kavala decât în Istanbul”

Relațiile economice dintre Grecia și Turcia trec printr-o transformare spectaculoasă, iar schimbarea se vede cel mai clar în turism. Dacă în urmă cu un deceniu grecii mergeau în Turcia pentru cumpărături ieftine și vacanțe accesibile, situația s-a inversat complet. Astăzi, sute de mii de turiști turci aleg Grecia pentru prețurile mai mici, pentru mâncare și pentru vacanțe considerate mai avantajoase decât în propria țară, potrivit Euronews.

În ultimii ani, schimburile comerciale și fluxurile turistice dintre cele două state s-au dublat, însă beneficiile economice nu mai sunt împărțite echilibrat. În timp ce numărul grecilor care vizitează Turcia a rămas relativ constant, numărul turcilor care aleg Grecia a explodat.

Datele arată că peste 1,5 milioane de cetățeni turci au vizitat Grecia anul trecut, de aproape trei ori mai mulți decât în urmă cu doar patru ani.

Turcii spun că vacanțele în Grecia sunt mai ieftine decât în Turcia

Mulți cetățeni turci susțin că prețurile din propria țară au devenit atât de mari încât o escapadă în Grecia este acum mai avantajoasă financiar.

Maria Dimou, o femeie care locuiește în Istanbul, explică faptul că în trecut grecii mergeau în orașe precum Istanbul, Edirne sau Keșan pentru cumpărături. Acum, fenomenul s-a inversat complet.

Potrivit acesteia, produsele de bază din Turcia rămân relativ accesibile, însă tot ceea ce înseamnă produse mai bune, restaurante, băuturi sau alimente premium au ajuns la prețuri foarte ridicate. Din acest motiv, tot mai mulți turci aleg să traverseze granița și să meargă în nordul Greciei, în special în Alexandroupolis sau Kavala, pentru cumpărături și vacanțe.

Mulți turiști spun că în Grecia găsesc mâncare mai bună, porții mai mari și prețuri considerabil mai mici decât în marile orașe din Turcia.

Doruk, un inginer IT din Ankara care și-a petrecut recent vacanța în Grecia, afirmă că experiența l-a surprins complet.

Acesta spune că a vizitat Kavala și Salonic și că a fost impresionat atât de calitatea mâncării, cât și de costurile reduse. El susține că restaurantele grecești oferă servicii mai bune la prețuri mai mici decât multe localuri similare din Turcia.

Insulele grecești, invadate de turiști turci

Creșterea masivă a numărului de turiști turci se vede mai ales în insulele grecești din Marea Egee. Mii de persoane traversează zilnic marea din orașele turcești de coastă către insulele grecești aflate la doar câțiva kilometri distanță.

Fenomenul a fost accelerat de programul special „Visa Express”, lansat după întâlnirea dintre premierul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan.

Schema permite cetățenilor turci să obțină rapid vize pentru mai multe insule grecești direct în porturile de intrare. Vizele sunt valabile șapte zile și permit accesul pe insula pentru care au fost emise.

Programul include destinații extrem de populare precum Kos, Rhodes, Lesbos, Samos, Chios și Patmos.

Cea mai populară destinație a fost insula Kos, datorită apropierii de stațiunea turcească Bodrum. Rhodes și Chios au atras, la rândul lor, un număr foarte mare de turiști cu venituri ridicate.

Luna august a fost cea mai aglomerată perioadă, cu aproape 281.000 de sosiri ale turiștilor turci în insulele grecești.

Grecia emite mii de vize pentru cetățenii turci

Interesul uriaș pentru Grecia a dus la o presiune fără precedent asupra consulatelor elene din Turcia.

Surse diplomatice afirmă că doar consulatul Greciei din Istanbul emite aproximativ 1.300 de vize pe zi, majoritatea fiind vize cu intrări multiple. Acestea sunt solicitate în special de turiști care vor să revină frecvent în Grecia pentru vacanțe sau cumpărături.

În plus, aproximativ 25.000 de cetățeni turci au obținut deja sau încearcă să obțină permise de rezidență în Grecia prin programe de tip „golden visa” sau prin contracte de muncă.

Locuitorii din Izmir și din zonele de coastă ale Asiei Mici fac foarte des excursii scurte către insulele grecești, profitând de apropierea geografică și de procedurile simplificate de intrare.

Grecii nu își mai permit cumpărăturile din Istanbul

În timp ce turcii merg în număr record în Grecia, comercianții din Istanbul spun că numărul grecilor care vin la cumpărături a scăzut puternic.

Kantar Pehlivanoglu, proprietarul unei tarabe cu bijuterii și accesorii din Istanbul, afirmă că în trecut avea mult mai mulți clienți greci. Acum, însă, mulți dintre ei evită cumpărăturile din cauza costurilor ridicate.

Potrivit acestuia, situația economică s-a schimbat radical, iar grecii nu mai găsesc în Turcia chilipirurile de altădată.

Symeon Soltaridis, președintele comunității grecești din Balino, spune că mulți greci continuă să viziteze Istanbulul pentru experiența culturală și pentru a vedea orașul, însă nu mai cheltuiesc la fel de mult.

El afirmă că prețurile au crescut atât de mult încât mulți vizitatori se limitează la plimbări și restaurante, fără să mai facă achiziții importante.

Costul vieții din Turcia schimbă economia regională

Potrivit datelor oficiale, un turist grec care a vizitat Turcia anul trecut a cheltuit în medie aproximativ 340 de euro pe călătorie. Totuși, puterea de cumpărare a acestor bani a scăzut puternic din cauza inflației și a creșterii costului vieții din Turcia.

În schimb, turiștii turci care au mers în Grecia au cheltuit în medie aproximativ 303 euro pe vizită.

Pentru mulți cetățeni turci, o cină într-o tavernă grecească a devenit mai ieftină decât o ieșire similară într-un restaurant din Istanbul.

Maria Dimou spune că pentru mulți turci este mai convenabil să meargă în Grecia, să mănânce într-o tavernă, să bea ouzo, să petreacă o noapte acolo și să se întoarcă acasă decât să facă același lucru în Istanbul.

Ea susține că prețurile din Turcia au crescut exploziv, în timp ce Grecia este percepută acum drept o destinație accesibilă și atractivă.

Schimbare majoră și în comerțul dintre Grecia și Turcia

Dezechilibrul se vede și în schimburile comerciale dintre cele două state.

Datele Autorității Elene de Statistică arată că importurile Greciei din Turcia au crescut puternic în ultimii ani. Dacă în 2020 acestea erau de aproximativ 1,34 miliarde de euro, în 2024 au depășit 3 miliarde de euro.

În schimb, exporturile Greciei către Turcia au început să scadă după 2022, ultimul an în care Grecia a exportat mai mult decât a importat din Turcia.

Evoluția arată o schimbare economică majoră între cele două țări și confirmă faptul că inflația și costurile ridicate din Turcia au început să influențeze profund comportamentul consumatorilor și al turiștilor.