O nouă invenție digitală care va crea haos: taxarea transportului rutier, cu un sistem nefuncțional

Dar merge mai departe cu digitalizarea, prin Legea nr. 226/2023 privind aplicarea tarifelor rutiere pe rețeaua de drumuri naționale. Transportatorii atrag atenția asupra pericolului de producere a unui blocaj general, având în vedere riscurile majore generate de implementarea insuficient pregătită a noului sistem de taxare rutieră, inclusiv în ceea ce-i privește. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) solicită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii modificarea urgentă a legii și permiterea, în continuare, a plăților în numerar, precum și eliminarea prevederii care anulează rovinietele deja plătite până la data intrării în vigoare a noului sistem.

Una dintre cele mai aberante prevederi ale proiectului de modificare a Legii nr. 226/2023 este anularea rovinietelor pe care mii de români le-au plătit deja. Printr-o astfel de măsură, statul nu face altceva decât să fure banii celor care au achitat rovinieta, fără niciun temei legal. COTAR a atras atenția asupra acestei anomalii legislative.

„COTAR consideră inadmisibil ca rovinietele aflate în vigoare să înceteze artificial la data de 30 iunie/1 iulie 2026, înainte de expirarea perioadei pentru care utilizatorii au plătit. Rovinietele existente trebuie să rămână valabile până la termenul natural de expirare. În caz contrar, statul transferă asupra utilizatorilor costurile unei tranziții legislative și tehnice pe care aceștia nu au generat-o”, arată transportatorii.

Membrii confederației mai spun că noua lege ar produce multe alte probleme grave, ajungându-se până la blocarea lanțurilor de aprovizionare, din cauza sistemului digital nefuncțional, iar pentru trecerea la noul sistem nu este suficientă doar schimbarea cadrului legal, ci este nevoie mai ales de normele metodologice, procedurile de autorizare, API-urile, mediile de testare și fluxurile comerciale care să fie complet funcționale și accesibile operatorilor economici implicați. Din procedura de modificare legislativă a lipsit o perioadă reală de tranziție, spun transportatorii, iar astfel există riscul unui blocaj operațional la nivel național, cu efecte directe asupra transportatorilor, utilizatorilor, distribuitorilor autorizați, furnizorilor naționali și, în final, asupra veniturilor statului.

Se anulează rovinietele și nu se mai plătește în numerar

O altă absurditate a noii legi este eliminarea posibilității de a se plăti rovinietele cu numerar, deși legislația românească nu a eliminat această modalitate de plată și nici nu pot folosi sistemul electronic toți utilizatorii. COTAR solicită menținerea vânzării rovinietelor în regimul comercial actual, până la finalizarea efectivă a tranziției.

Transportatorii mai spun că prin implementarea acestui nou sistem digital, în forma actuală, Guvernul va sancționa toți utilizatorii, inclusiv transportatorii, pentru neconformare, chiar dacă acest lucru se va produce din cauza problemelor tehnice.

„România are nevoie de digitalizare, dar de o digitalizare funcțională, testată, deschisă pieței și accesibilă tuturor utilizatorilor, nu de un monopol tehnic și comercial construit peste noapte”, declară reprezentanții COTAR care solicită Ministerului Transporturilor prorogarea termenelor de implementare pentru STRR, TollRo și tichetele de rută până la momentul în care sistemul este complet operațional, testat public și integrat cu furnizorii și distribuitorii autorizați.

COTAR solicită ca distribuitorii autorizați existenți și furnizorii naționali să aibă acces efectiv la emiterea rovinietelor, tichetelor de rută și la serviciile aferente TollRo. Actualul sistem de distribuție funcționează prin rețele comerciale, platforme online, puncte fizice de vânzare, call-center, soluții API și suport tehnic construit în ani de investiții private. Eliminarea sau marginalizarea acestor operatori ar afecta direct capacitatea utilizatorilor de a se conforma și ar reduce canalele prin care statul își colectează veniturile.

Monopol absolut pentru o companie a statului

Noul act normativ încalcă și principiile Legii concurenței, prin stabilirea monopolului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Un astfel de monopol al companiei de stat ar fi sancționat de către UE, pentru că încalcă atât legislația românească în vigoare, cât și pe cea europeană. Cu alte cuvinte, România riscă inclusiv infringement, pentru o astfel de încălcare flagrantă a legilor preexistente, printr-o nouă modificare legislativă făcută „pe genunchi”.

„COTAR se opune oricărei interpretări prin care aplicația mobilă sau infrastructura digitală aferentă TollRo ar deveni un monopol exclusiv al CNAIR. Aplicația CNAIR trebuie să fie o opțiune publică, nu singura cale de conformare. Furnizorii naționali, furnizorii SETRo și distribuitorii autorizați trebuie să poată dezvolta și opera aplicații proprii, interconectate cu sistemele CNAIR, în condiții transparente, obiective și nediscriminatorii - arată membrii confederației, subliniind că o infrastructură națională critică nu trebuie să fie dependentă de un singur canal de plată, de o singură aplicație și de un singur operator tehnic.

Confederația solicită și menținerea posibilității de plată în numerar, prin rețelele naționale de distribuție autorizate. Un sistem public de taxare rutieră trebuie să fie accesibil inclusiv utilizatorilor care nu folosesc aplicații mobile, carduri bancare sau platforme digitale.

„Excluderea plății cash ar afecta în special utilizatorii din zone rurale, persoanele fără acces digital constant și transportatorii care depind de rețele comerciale fizice. COTAR consideră necesară și reglementarea clară a furnizorilor naționali, prin criterii de prezență juridică, fiscală, tehnică și operațională în România”, mai subliniază confederația transportatorilor rutieri.

Se taxează tot ce e asfaltat, fără legătură cu principiile europene

În plus, se cere reanalizarea ariei de aplicare a noilor tarife rutiere și mai ales necesitatea reală de taxare generalizată a întregii rețele de drumuri naționale. Există și varianta în care noul sistem ar putea fi aplicat etapizat, cu prioritate pe autostrăzi, drumuri expres și sectoare relevante ale rețelei TEN-T.

În urma analizei noii legi greșite de actualul Executiv, COTAR solicită Ministerului Transporturilor și CNAIR organizarea urgentă a unei consultări reale cu transportatorii, distribuitorii autorizați, furnizorii naționali, furnizorii SETRo, procesatorii de plăți și asociațiile relevante, înainte de adoptarea oricărei decizii finale privind implementarea noului sistem.