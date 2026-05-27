Incredibil într-un spital din România: Anestezist dependent, filmat când părăsea pacienții pe masă pentru a se droga!

Tribunalul Suceava a admis propunerea procurorilor DIICOT Suceava și a dispus arestarea preventivă a medicului din Vatra Dornei. E cercetat pentru delapidare și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, ambele în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în intervalul iunie 2025 - 24 aprilie 2026, individul a profitat de calitatea sa de medic anestezist pentru a-și însuși în mod repetat substanțe cu regim special din farmacia unității medicale. Printre acestea se numără Fentanyl, Morfină și Petidină, folosite în mod obișnuit în procedurile de anestezie.

Conform DIICOT, medicul părăsea în mod nejustificat sala de operații în timp ce pacientul se afla sub efectul anesteziei și intervenția chirurgicală era în desfășurare. Mergea la un grup sanitar al spitalului, unde își administra substanța stupefiantă prin injectare.

În dimineața zilei de 24 aprilie 2026, în timpul unei operații, medicul și-a însușit o fiolă de morfină și una de Mialgin. A părăsit sala de mai multe ori. A mers la toaleta spitalului, unde a consumat conținutul fiolei de Mialgin. A fost prins în flagrant, având asupra sa atât fiola utilizată, cât și una sigilată. La examinarea fizică s-au constatat plăgi înțepate la nivelul ambelor antebrațe.

Ancheta a stabilit că, în perioada noiembrie 2024 - iunie 2025, medicul a cumpărat pentru consum propriu și cantități de ADB-BUTINACA - un drog sintetic de mare risc - de la o persoană deja trimisă în judecată în stare de arest preventiv de procurorii DIICOT Suceava, în martie 2026.

