Tyrese Gibson, urmărit de poliție după ce câinii săi ar fi ucis animalul de companie al unui vecin

Tyrese Gibson, în vârstă de 46 de ani, este vizat de un mandat pentru cruzime față de animale, emis de un tribunal din Fulton County pe 22 septembrie, potrivit documentelor judiciare.

Incidentul a avut loc pe 18 septembrie, când cei patru câini ai actorului, din rasa cane corso, au scăpat din curte și au atacat un spaniel cavalier King Charles de 5 ani, numit Henry.

Animalul a fost găsit mort în fața casei stăpânului său, cu multiple răni și hemoragii interne, arată raportul poliției.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere din cartier arată câinii alergând spre casa unde se afla Henry.

În aceeași noapte, o altă vecină a reclamat că nu putea ieși din casă din cauza câinilor.

Poliția a constatat că animalele mai fuseseră lăsate libere de mai multe ori în ultimele luni, iar Gibson primise deja avertismente.

Deși actorul a recunoscut telefonic că este posibil ca animalele sale să fi provocat moartea lui Henry, el a refuzat să le predea imediat autorităților, scrie NBC News.

Câinii nu au fost găsiți la domiciliu în timpul unei percheziții.

Ulterior, Gibson a declarat pe Instagram că este „șocat, devastat și îndurerat” de tragedie și că a început deja să își reangajeze câinii în alte familii.

„Câinii mei au fost mereu parte din familie, nu au fost dresați pentru atac sau protecție. Îmi pare nespus de rău pentru pierderea suferită de vecinii mei și le transmit condoleanțele mele”, a scris actorul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)