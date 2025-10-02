Ucraina: Centrala nucleară din Zaporijia, aproape conectată la rețeaua rusească

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia se pregătește să conecteze cea mai mare centrală nucleară din Europa la propria rețea electrică, a relatat Reuters.

Ucraina a avertizat săptămâna aceasta că centrala ocupată de Rusia a fost întreruptă de la alimentarea cu energie externă timp de opt zile consecutive din cauza atacurilor rusești.

Atunci, centrala a utilizat generatoare de urgență. Aceasta este cea mai lungă perioadă de acest tip de la începutul războiului, conform Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

(sursa: Mediafax)