Ucrainenii au atacat una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia

Locuitorii din zonă au raportat explozii şi o tentativă de atac cu drone în jurul orei 1 a.m., iar guvernatorul regiunii Ryazan, Pavlo Malkov, a confirmat că apărarea aeriană rusă a fost activată.

Imagini video ce arată incendiul la rafinărie au fost publicate de oficiali ucraineni, însă autenticitatea lor nu a putut fi confirmată de Kyiv Independent.

Rafinăria Ryazan, situată la aproximativ 500 de kilometri nord de graniţa cu Ucraina, este un obiectiv strategic, având o capacitate de procesare de 17 milioane de tone de petrol pe an.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Potrivit oficialilor ucraineni, instalaţia joacă un rol cheie în furnizarea de combustibil pentru echipamentele militare şi infrastructura industrială a Rusiei.

Ryazan se află la aproximativ 500 de kilometri (310 mile) nord de granița cu Ucraina.

Russia suffered the most massive drone attack since the beginning of this year. In Ryazan, an oil refinery and a thermal power plant burned epically, and in Bryansk, a factory producing electronics for military equipment. pic.twitter.com/pt3MOUqIOF