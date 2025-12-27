Dușul pe întuneric, noul trend de wellness senzorial care promite somn mai bun

Pe TikTok, trendul „dark showers” (dușuri pe întuneric) este prezentat ca o adevărată revelație în zona de wellness. Tot mai mulți utilizatori susțin că acest obicei simplu – un duș de seară cu luminile stinse – îi ajută să se relaxeze profund, să reducă anxietatea și să adoarmă mai ușor.

Dincolo de viralizarea din social media, practica are și fundament științific, iar explicațiile sunt mai convingătoare decât ai crede.

Ce sunt „dark showers” sau „dușurile senzoriale”

Numite și „dușuri senzoriale”, aceste dușuri presupun eliminarea stimulilor vizuali prin stingerea luminilor, pentru a permite corpului și minții să se relaxeze complet. Susținătorii fenomenului spun că această practică ajută la eliminarea suprastimulării acumulate pe parcursul zilei – de la muncă, copii, școală sau orele petrecute în fața ecranelor.

Rezultatul? Mai puțin stres, un sistem nervos mai echilibrat și un somn mai profund. Iată patru beneficii subestimate ale dușurilor pe întuneric, susținute de studii și explicații medicale.

1. Dușurile pe întuneric declanșează hormoni care reduc stresul și favorizează somnul

Apa caldă are un impact direct asupra hormonilor. În timpul unui duș fierbinte, nivelul de cortizol – hormonul stresului – scade, ceea ce ajută corpul să iasă din starea de alertă permanentă.

În același timp, este stimulată secreția de oxitocină, cunoscută drept „hormonul iubirii”, responsabil pentru senzația de siguranță și calm. Această combinație este ideală seara, înainte de culcare, mai ales dacă eviți expunerea ulterioară la telefon sau alte ecrane.

2. Ajută la resetarea sistemului nervos

În dezbaterea eternă dintre dușurile reci și cele calde, terapeuții sunt de acord: dușurile calde sunt net superioare când scopul este reglarea sistemului nervos.

Apa caldă ajută creierul să treacă din modul simpatic („luptă sau fugi”) în modul parasimpatic („odihnă și digestie”). Lipsa luminii amplifică acest efect, facilitând relaxarea profundă și reducerea tensiunii acumulate.

Mai mult, dușurile pe întuneric pot contracara efectele negative ale expunerii excesive la ecrane, care s-a demonstrat clinic că intensifică anxietatea și perturbă ritmul circadian.

3. Dușurile pe întuneric imită efectele meditației

Unul dintre scopurile principale ale meditației este reglarea sistemului nervos, prin mutarea atenției din minte în corp – de obicei prin respirație. Dușurile pe întuneric funcționează similar.

Sunetul apei, lipsa stimulilor vizuali și concentrarea pe senzațiile corporale pot declanșa activarea nervului vag, esențial pentru relaxare profundă. Pentru cei care consideră meditația dificilă sau greu de menținut, dușurile pe întuneric pot fi o alternativă eficientă și accesibilă.

4. Creează un ritual clar de „închidere” a zilei

Psihologii recomandă de mult timp ritualuri zilnice care să marcheze sfârșitul programului și tranziția către viața personală. Un duș pe întuneric seara poate deveni exact acest semnal pentru creier: ziua s-a încheiat.

Mulți utilizatori TikTok vorbesc despre beneficiul acestui ritual, inclusiv părinți sau persoane cu joburi solicitante, care spun că îi ajută să se deconecteze emoțional și să fie mai prezenți în viața de familie.

Suntem bombardați zilnic cu sfaturi de sănătate discutabile, însă în cazul „dark showers”, lucrurile par clare: știința confirmă beneficiile. Un somn mai bun, un sistem nervos mai echilibrat și o stare generală de calm pot fi la doar un întrerupător și un duș distanță.