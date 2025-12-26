Gigi Becali, miracol de Crăciun: Cum a salvat de la sinucidere un tânăr IT-ist

Un tânăr milionar din IT a fost la un pas să-și piardă viața, dar a reușit să-și găsească calea și echilibrul după ce l-a cunoscut pe Gigi Becali.

Omul de afaceri a povestit că a fost sunat de un preot care i-a solicitat ajutorul. Acesta l-a pus imediat în legătură cu tânărul.

"Îl sun pe unul, preot, și îl pune pe un credincios. Mă sună pe mine: Cine ești?. Și ăla: Cine ești, mă? Nea Gigi, mata ești! Îți cunosc vocea!. Pentru că ei acum mă numesc Becali-IT-ist. De ce? Pentru că eu râdeam de tine că ești cel mai mare nebun", a povestit Becali, la România TV.

Tânărul a avut un moment de cumpănă, chiar dacă nu avea probleme financiare.

"Milioane făceam și acum fac! Mare ateu… Și la un moment dat voiam să mă sinucid. Mă puneam pe geam să mă sinucid. Milioane, milioane, și acum fac programe din astea, și voiam să mă sinucid. Eu i-am spus de ce a căzut în depresie că știu de ce cad bărbații în depresie. Și zice: La un moment dat văd pe YouTube cu Becali. Să vedem ce zice nebunul. Când a văzut Biserică, biserică, biserică… Bă, dacă nebunul ăsta zice biserică…. Băi, nea Gigi, voiam să mă sinucid și făceam milioane. Să mă duc la biserică! M-am dus la biserică duminică. Duminică am vorbit cu preotul, din ziua aia când m-am dus acasă, am dormit din prima toată noaptea. M-am dus, m-am spovedit", a mai povestit Becali.

Ulterior, tânărul le-a vorbit și angajaților despre experiența sa.

"M-am dus la mine la firmă și am zis: Noi suntem toți nebuni, Becali este bun!. De atunci eu sunt numit Becali-IT-ist. Își dai seama? Din emisiunile pe car ele-am făcut cu tine, un om a salvat, din credință".