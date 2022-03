Ucraina: Trupele ruse au tras asupra unui convoi de refugiați. Șapte persoane, inclusiv un copil, au fost ucise

"După atac, ocupanții au forțat rămășițele coloanei să se întoarcă în Peremoha și nu le lasă să iasă din sat", a declarat serviciul de informații într-un comunicat, adăugând că nu se cunoaște numărul total al răniților.

"Rușii au tras asupra unei coloane de femei și copii în timp ce încercau să evacueze din satul Peremoha, în regiunea Kiev, de-a lungul unui coridor "verde" convenit. Șapte persoane au murit, inclusiv un copil", a precizat comunicatul, citat de Mediafax.

Reuters nu a reușit imediat să verifice raportul, iar Rusia nu a oferit niciun comentariu imediat.

Ucraina a acuzat Rusia că împiedică evacuările din zonele de conflict, nerespectând încetarea focului convenită și trăgând asupra țintelor civile.

Rusia a negat că a tras asupra civililor de la începutul invaziei, la 24 februarie, și a acuzat Ucraina pentru eșecurile repetate în eforturile de a evacua oamenii din zonele cele mai afectate, inclusiv din orașul port Mariupol, situat în sudul țării.

Bombardamentul rusesc, pe care Moscova îl numește o operațiune specială, a blocat mii de oameni în orașele asediate și a făcut ca 2,5 milioane de ucraineni să fugă în țările vecine. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat mai devreme sâmbătă că, din cauza conflictului, unele orașe ucrainene mici nu mai există.

⚡️SBU: Intercepted phone calls shows that Russian troops near Kharkiv were ordered to shoot at civilians, including children.