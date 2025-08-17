Zelenski acuză Rusia că refuză armistițiul și avertizează asupra dificultăților planului de pace propus de Trump

Mesajul lui Zelenski: Rusia refuză să înceteze atacurile

„Observăm că Rusia respinge numeroase apeluri la un armistițiu și nu a stabilit când va înceta să ucidă. Acest lucru complică situația. Dacă nu este dispusă să execute un simplu ordin de a înceta atacurile, ar putea fi nevoie de eforturi semnificative pentru a convinge Rusia să implementeze ceva mult mai important: o coexistență pașnică cu vecinii săi timp de decenii”, a transmis Zelenski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Vizită la Washington și propunere de negocieri trilaterale

Liderul de la Kiev a confirmat că va efectua luni o vizită la Washington pentru discuții directe cu președintele american Donald Trump, după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin. Zelenski a subliniat că Ucraina sprijină organizarea unei reuniuni trilaterale SUA–Ucraina–Rusia, dar a insistat că și Europa trebuie să fie implicată în toate etapele procesului de pace.

Trump și Zelenski, discuții de peste 90 de minute

Potrivit Reuters, Trump și Zelenski au avut deja o convorbire telefonică sâmbătă dimineață, care a durat mai bine de o oră și jumătate. Dialogul a avut loc în timp ce liderul american se întorcea la Washington la bordul Air Force One.

Întâlnirea Trump–Putin nu a adus rezultate

Summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără progrese concrete. Cei doi președinți nu au făcut nicio declarație privind o eventuală încetare a focului în Ucraina și nu au anunțat rezultate tangibile în privința conflictului.

Agerpres