Vacanțe mai scumpe în afara Europei: Taxa pe carbon ar putea adăuga 45 de euro la fiecare bilet de avion

Cadrul UE de stabilire a prețurilor la carbon, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, se aplică în prezent doar zborurilor din interiorul UE, exceptând rutele către destinații non-europene care reprezintă cea mai mare parte a emisiilor sectorului.

Acest dezechilibru trebuie să se încheie, a declarat Comisia marți pentru Politico, înainte de o revizuire mult așteptată a ETS, așteptată în iulie.

Comisia Europeană a anunțat recent planuri de a extinde sistemul de taxare a emisiilor de carbon (ETS) pentru a include toate zborurile internaționale care decolează din Europa, indiferent de destinație. În prezent, aceste taxe se aplică doar zborurilor efectuate în interiorul Uniunii Europene.

Principalele puncte ale inițiativei se referă la următoarele:

-Impact financiar masiv: Extinderea taxei la toate zborurile care pleacă din UE ar putea genera venituri de aproximativ 12,7 miliarde EUR anual, de trei ori mai mult decât s-a colectat în 2025.

-Echitate între operatori: Noua reglementare se va aplica atât companiilor aeriene din UE, cât și celor din afara uniunii, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe aceleași rute. Sunt vizate, de asemenea, și jet-urile private.

-Relația cu SUA și alte state: Măsura riscă să reaprindă tensiuni comerciale cu Statele Unite, China și India, care s-au opus în trecut unor inițiative similare.

-Sistemul CORSIA: Comisia analizează în prezent compatibilitatea cu schema ONU de compensare a carbonului (CORSIA), care va deveni obligatorie în 2027, pentru a evita dubla taxare a operatorilor.

-Opoziția industriei: Reprezentanții companiilor aeriene (precum Lufthansa sau Ryanair) cer suspendarea sau limitarea acestor taxe, invocând criza actuală a combustibilului și prețurile record ale kerosenului.

Extinderea taxei pe carbon (ETS) la zborurile internaționale va influența prețul biletelor, însă impactul depinde de distanță, clasa de călătorie și modul în care companiile aeriene aleg să transfere aceste costuri către pasageri.

În ceea ce privește majorările estimate ale prețurilor, conform studiilor recente, impactul direct asupra tarifelor variază:

-Zboruri lung-curier (intercontinentale): Se estimează o creștere medie de aproximativ 1,7% – 2,4% a prețului biletului. Pentru o călătorie dus-întors peste Atlantic, costurile suplimentare ar putea fi de aproximativ 10 EUR, deși unele modele mai pesimiste sugerează taxe ce pot ajunge la 30 EUR pentru clasa economic și până la 120 EUR pentru clasa business pe rute foarte lungi.

-Zboruri scurt-curier: Deși acestea sunt deja taxate, eliminarea treptată a cotelor gratuite până în 2026 ar putea scumpi biletele cu încă 3,5% – 4,9%.

Specialiștii vorbesc și despre alte tarife care pot crește costul final:

-Transferul costurilor: Istoric, companiile aeriene transferă între 20% și 56% din costurile de mediu direct în prețul biletului.

-Efectul de „șoc”: Analizele din 2025 indică faptul că prețurile biletelor pot crește cu peste 5% imediat după implementarea unor noi politici stricte de carbon, efect care se poate menține timp de aproape un an.

-Clasa Business vs. Economic: Pasagerii de la clasele superioare vor resimți o creștere mai mare, deoarece emisiile per pasager sunt mai ridicate din cauza spațiului ocupat în aeronavă.

Analiștii vorbesc și despre strategii de evitare a taxei. Există riscul ca unii pasageri să aleagă rute indirecte. De exemplu, un zbor din UE către Asia cu escală în afara UE (ex. Istanbul sau Dubai) ar putea deveni mai atractiv, deoarece taxa s-ar aplica doar pentru segmentul scurt din Europa, evitând taxarea întregii distanțe până la destinația finală.

(sursa: Mediafax)