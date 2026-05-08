UE vrea discuții directe cu Putin, frustrată de negocierile fără succes ale lui Trump

Președintele Consiliului European, António Costa, a spus că există un „potențial” ca UE să negocieze cu Putin și că blocul european are susținerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru un astfel de demers, potrivit Financial Times.

„Discut cu cei 27 de lideri naționali ai UE pentru a vedea cum ne putem organiza cel mai bine și pentru a identifica ce avem nevoie pentru a discuta eficient cu Rusia atunci când va veni momentul potrivit pentru asta”, a declarat Costa.

La summitul liderilor UE din Cipru, desfășurat luna trecută, Zelenski „ne-a invitat să fim pregătiți să contribuim pozitiv la negocieri”, a adăugat Costa.

Politica de lungă durată a UE este ca orice discuție sau decizie privind Ucraina să nu fie luată fără implicarea Kievului. Totuși, mulți lideri europeni se tem că negocierile de pace dintre SUA, Rusia și Ucraina au făcut puține progrese și au lăsat Uniunea Europeană într-o poziție marginală.

Costa a spus că UE va „evita să perturbe procesul condus de președintele Trump” și a recunoscut că nu există niciun semnal din partea Kremlinului că Putin ar fi dispus să discute cu vreun reprezentant al blocului comunitar.

„Da, există un potențial [de a negocia cu Putin]”, a spus Costa la un eveniment organizat la Institutul Universitar European din Florența. „Dar, deocamdată, nimeni nu a văzut vreun semn din partea Rusiei că ar dori cu adevărat să se angajeze în negocieri serioase”.

Biroul lui Zelenski a confirmat discuția cu Costa. „Avem nevoie de mai multă coordonare la nivel european”, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt, adăugând că aceasta ar putea lua forma „unui lider care să poată discuta cu Rusia în numele tuturor europenilor”, pentru a exercita „mai multă presiune” asupra Moscovei.

Zelenski a declarat marți că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a ajuns în SUA pentru întâlniri cu emisarii speciali ai lui Donald Trump. Potrivit liderului ucrainean, scopul vizitei este relansarea negocierilor diplomatice, blocate în ultimele luni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Ultima reuniune trilaterală dintre SUA, Ucraina și Rusia a avut loc pe 18 februarie.

Cea mai recentă tentativă europeană de apropiere de Rusia a avut loc în februarie, când consilierul francez pentru securitate națională Emmanuel Bonne și consilierul Bertrand Buchwalter au vizitat Moscova pentru a transmite Kremlinului că Europa merită un loc la masa negocierilor.

Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pentru politică externă, și Igor Kostiukov, șeful serviciului de informații militare, au respins direct propunerile franceze, dar au spus că Rusia ar fi deschisă unui mesaj diferit din partea Europei, potrivit unor persoane informate despre discuții.

„Mesajul general al lui Putin către toată lumea este că suntem dispuși să adoptăm o atitudine constructivă dacă și voi sunteți dispuși să faceți același lucru. Dar dacă nu sunteți, atunci nu ne interesează”, a declarat pentru FT o persoană apropiată președintelui rus.

(sursa: Mediafax)