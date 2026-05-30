O țară din NATO și UE ar putea obliga femeile să meargă în armată, potrivit TVP World. Este vorba despre Estonia ar putea fi forțată să introducă serviciul militar obligatoriu pentru femei.

Asta deoarece rata de natalitate masculină a scăzut de la 15.000 de băieți născuți anual la doar 4.000-5.000.

Șeful Agenției de Resurse de Apărare din Estonia a declarat că țara nu va putea umple cele 4.100 de locuri de recrutare anuale doar cu bărbați. El a numit serviciul militar obligatoriu pentru femei o chestiune de „când, nu dacă”.

Unii experți cred că serviciul militar obligatoriu pentru femei ar putea fi introdus până în 2040.

(sursa: Mediafax)