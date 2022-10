Un mare oraș din Ucraina a rămas fără electricitate după bombardamentele rusești

Explozii au fost raportate la Kiev, Lvov, Ternopil şi Jitomir, în vestul Ucrainei, precum şi în oraşul Dnipro din centrul acestei ţări.

„Numărul loviturilor de rachete în Ucraina în acest moment:

47 în regiunea Nikolaev

60 la Kiev

15 în Lvov

27 în regiunea Vinnitsa

20 în Harkov

15 în regiunea Odesa

Întreruperea energiei electrice și a internetului în toată Ucraina!!”

