Unul dintre ultimii americani supravețuitori ai atacului de la Pearl Harbour s-a stins din viață

Ira „Ike” Schab, veteran al Marinei americane și unul dintre ultimii supraviețuitori ai atacului de la Pearl Harbor, a murit sâmbătă dimineață, la domiciliul său din Beaverton, Oregon, la vârsta de 105 ani, a anunțat familia pentru Associated Press.
La momentul atacului din 7 decembrie 1941, Schab avea 21 de ani și era marinar pe vasul USS Dobbin.
Deși timp de decenii a vorbit rar despre acea zi, în ultimii ani a participat constant la ceremoniile comemorative din Hawaii, spunând că face acest lucru „pentru a-i onora pe cei care nu s-au mai întors”.
Atacul surpriză al Japoniei asupra bazei navale americane a provocat moartea a peste 2.400 de militari și a determinat intrarea Statelor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial.
Nava pe care se afla Schab a pierdut trei membri ai echipajului, potrivit arhivelor Marinei.
Ira Schab, implicat în programul spațial Apollo
După război, Ira Schab a studiat ingineria aerospațială și a lucrat ca inginer electrician pentru General Dynamics, unde a contribuit la programul spațial Apollo, implicat în misiunile care au dus astronauți pe Lună.
Născut pe 4 iulie 1920, la Chicago, Schab s-a înrolat în Marină la 18 ani, urmând exemplul tatălui său.
Fiul său a ales aceeași carieră și a ajuns comandor în Marina SUA.
La o ceremonie din 2022, Schab a transmis un mesaj simplu: „Să-i amintim și să-i onorăm pe cei care au fost acolo. Au făcut o treabă extraordinară.”