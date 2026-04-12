Jurnalul.ro Ştiri Externe Urmează o nouă grevă la Lufthansa: luni și marți multe avioane rămân la sol

Urmează o nouă grevă la Lufthansa: luni și marți multe avioane rămân la sol

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   07:30
Urmează o nouă grevă la Lufthansa: luni și marți multe avioane rămân la sol
Sursa foto: Hepta/Lufthansa

Sindicatul piloților de la Lufthansa, cel mai mare grup aerian din Europa, a anunțat sâmbătă o nouă grevă în Germania, luni și marți, din cauza disputelor privind pensiile și salariile angajaților.

Acțiunile sindicale vor afecta zborurile operate de principala companie aeriană, Lufthansa, și filialele sale CityLine și Eurowings, precum și pe cele ale diviziei de cargo, Lufthansa Cargo, potrivit unui comunicat al sindicatului VC (Vereinigung Cockpit), relatează Le Figaro.

„Având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu, zborurile operate de Lufthansa și Lufthansa CityLine cu plecări din Germania către următoarele destinații nu sunt afectate de grevă: Azerbaidjan, Egipt, Bahrain, Irak, Israel, Yemen, Iordania, Qatar, Kuweit, Liban, Oman, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite”, a adăugat sindicatul.

Ultima grevă a piloților Lufthansa și ai filialelor sale datează din 12 și 13 martie. „Angajatorii nu au arătat nicio dorință concretă de a găsi o soluție în timpul mai multor conflicte colective”, a declarat Andreas Pinheiro, președintele sindicatului VC (Vereinigung Cockpit), citat în comunicatul de presă.

„Deși ne-am abținut în mod deliberat de la orice grevă în timpul sărbătorilor de Paște, nu au fost făcute propuneri serioase”, le-a reproșat el angajatorilor. El a spus însă că lasă deschisă ușa dialogului: „Angajatorii au oricând posibilitatea de a evita o grevă prezentând oferte negociabile”, a spus el.

 

(sursa: Mediafax)

