Au trecut 20 de ani de la revenirea ursului în Elveția. De ce nu a reușit încă să se stabilească definitiv

În cei 20 de ani care au trecut de atunci, Elveția a fost vizitată de 22 de urși, însă aproape toți au rămas doar pentru perioade scurte, de câteva săptămâni sau luni. În prezent, autoritățile și organizațiile de conservare estimează că doar un singur urs mai trăiește pe teritoriul elvețian.

Ursul brun a revenit în Elveția după mai bine de un secol

Potrivit Grupului Elvețian pentru Studiul Lupului (GWS), reapariția ursului în 2005 a reprezentat un moment simbolic pentru biodiversitatea Alpilor. Ultimul urs brun fusese eliminat din Elveția la începutul secolului trecut, iar timp de peste un secol specia a lipsit complet din peisajul montan.

De atunci, 22 de exemplare au traversat granița din Italia către cantonul Graubünden, în estul Elveției. Toți urșii proveneau din regiunea Trentino, unde populația speciei s-a refăcut în urma unor programe de conservare desfășurate în ultimele decenii, potrivit Swiss Info.

De ce nu s-au stabilit urșii în Elveția

Specialiștii explică faptul că toate exemplarele observate în Elveția au fost masculi tineri. După atingerea maturității sexuale, aceștia s-au întors în Italia, unde au avut șanse mai mari de reproducere.

Absența femelelor reprezintă principalul motiv pentru care ursul brun nu a reușit să formeze o populație permanentă în Elveția. Fără reproducere, prezența speciei rămâne una temporară, bazată exclusiv pe migrația masculilor din Italia.

Experții GWS consideră însă că situația s-ar putea schimba în următorii ani. Populația de urși din Trentino este în continuă creștere, iar acest lucru face posibilă apariția și a femelelor în Elveția, ceea ce ar putea reprezenta primul pas către refacerea unei populații stabile.

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Un singur urs mai trăiește astăzi în Elveția

Conform celor mai recente informații, în prezent există un singur urs care trăiește în mod constant pe teritoriul Elveției. Animalul își are habitatul în zona Lower Engadine, în apropierea Parcului Național Elvețian, în estul Alpilor.

Regiunea oferă condiții naturale favorabile pentru specie, cu păduri întinse, zone montane greu accesibile și o prezență umană redusă. Totuși, lipsa altor exemplare face imposibilă, deocamdată, dezvoltarea unei populații viabile.

Conservarea marilor carnivore rămâne o provocare europeană

Revenirea ursului brun în mai multe regiuni ale Europei este considerată una dintre cele mai importante povești de succes ale conservării biodiversității. Programele de protecție implementate în ultimele decenii au permis refacerea populațiilor în Italia, Slovenia, Croația și alte state alpine.

În același timp, creșterea numărului de urși aduce și provocări importante. Autoritățile trebuie să găsească un echilibru între protejarea speciei și siguranța comunităților locale, mai ales în zonele unde oamenii și animalele sălbatice împart același teritoriu.

Experții subliniază că monitorizarea continuă și cooperarea dintre state sunt esențiale pentru gestionarea populațiilor de urși și pentru reducerea conflictelor dintre oameni și marile carnivore.

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România rămâne țara cu cea mai mare populație de urși bruni din Europa

În timp ce Elveția are în prezent un singur urs identificat pe teritoriul său, România găzduiește cea mai numeroasă populație de urși bruni din Europa.

Studiul național realizat anii trecuți estimează că în România trăiesc între 10.419 și 12.770 de urși, nivelul maxim estimat fiind de aproape 13.000 de exemplare, cu un grad de încredere de 95%.

Același studiu arată că efectivul optim pentru habitatele din România este de aproximativ 4.000 de urși, ceea ce înseamnă că populația actuală depășește semnificativ nivelul considerat sustenabil. Cele mai mari densități sunt înregistrate în județe precum Covasna, Harghita și Mureș, unde întâlnirile dintre urși și oameni au devenit tot mai frecvente în ultimii ani.