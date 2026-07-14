Șase urși au blocat un traseu montan din Harghita. Nouă turiști, printre care trei copii, salvați de jandarmii montani

Incidentul vine într-o perioadă în care aparițiile urșilor în zonele turistice sunt tot mai frecvente, iar Harghita rămâne unul dintre județele cu cele mai multe conflicte între oameni și animalele sălbatice.

Turiștii au rămas blocați după apariția a șase urși

Incidentul s-a produs luni, 13 iulie, pe traseul care duce spre Capela Szephavas din Lunca de Sus. Grupul era format din trei bărbați, trei femei și trei copii, care se aflau în timpul unei excursii montane.

La un moment dat, turiștii au observat șase urși în apropierea potecii. Pentru că animalele le blocau practic posibilitatea de a continua drumul sau de a se întoarce în siguranță, oamenii au apelat imediat numărul unic de urgență 112.

Jandarmii montani din Harghita au intervenit în scurt timp și au reușit să escorteze întregul grup în afara zonei de pericol. Din fericire, niciun turist nu a fost rănit, iar intervenția s-a încheiat fără incidente.

Prezența de spirit a turiștilor și reacția rapidă a echipajelor au făcut diferența într-o situație care putea avea consecințe dramatice.

Harghita, tot mai afectată de întâlnirile dintre oameni și urși

Evenimentul din Lunca de Sus confirmă o realitate cu care locuitorii și turiștii din Harghita se confruntă aproape zilnic în sezonul estival.

Potrivit celor mai recente evaluări, în județ trăiesc aproximativ 2.500 de urși, una dintre cele mai mari concentrații din România. Pagubele provocate anual de animale depășesc 500.000 de lei, cele mai multe reclamații vizând atacurile asupra bovinelor, oilor și culturilor agricole.

La nivel național, Ministerul Mediului estimează că populația de urs brun este cuprinsă între 10.500 și 13.000 de exemplare, un efectiv considerabil peste nivelul considerat optim pentru echilibrul ecosistemelor.

Creșterea numărului de animale și extinderea habitatelor către zonele locuite au dus la o înmulțire a incidentelor, atât în localități, cât și pe traseele turistice.

O altă zi cu incidente grave provocate de urși

Tot luni, un cioban a fost atacat de un urs în Masivul Iezer-Păpușa. Victima a fost găsită conștientă și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În același interval, Salvamont România a anunțat că a intervenit pentru salvarea a 16 persoane aflate în dificultate pe munte în ultimele 24 de ore.

În ultimele săptămâni, autoritățile din Harghita au transmis în repetate rânduri mesaje RO-Alert pentru localități precum Suseni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Zetea, după ce urși au fost observați în apropierea locuințelor și a zonelor circulate.

Autoritățile încearcă să limiteze numărul incidentelor

În contextul creșterii numărului de atacuri și al pagubelor produse de urși, autoritățile au majorat cota de prevenție aprobată pentru acest an.

Astfel, la nivel național poate fi dispusă intervenția asupra a 859 de exemplare, la care se adaugă încă 110 urși incluși în cota de intervenție destinată situațiilor de urgență.

Statisticile ultimelor două decenii arată amploarea fenomenului. În ultimii 20 de ani, atacurile urșilor s-au soldat cu 27 de persoane decedate și câteva sute de răniți în România. Cel mai recent caz fatal a avut loc pe un traseu din Munții Bucegi, unde o tânără și-a pierdut viața după un atac al unui urs.

Ce recomandă jandarmii turiștilor

Jandarmii montani le recomandă tuturor celor care întâlnesc urși pe traseele turistice să nu încerce să se apropie de animale pentru fotografii sau filmări și să nu le ofere hrană. În astfel de situații, cea mai sigură soluție este apelarea imediată la 112 și respectarea indicațiilor primite din partea autorităților.

Specialiștii avertizează că, odată cu intensificarea turismului montan în timpul verii, probabilitatea unor astfel de întâlniri crește considerabil, în special în zonele împădurite din Harghita și din alte regiuni cu populații numeroase de urși.

Agerpres