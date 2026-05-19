Urșii care intră în localități pot fi împușcați! Amenzi URIAȘE pentru turiștii care îi hrănesc

Actul normativ aprobă Ordonanța de Urgență nr. 60/2025 și modifică legislația privind prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor. Potrivit Administrației Prezidențiale, decretul de promulgare a fost semnat de șeful statului, iar noile prevederi intră în vigoare imediat.

Urșii pot fi împușcați!

Una dintre cele mai importante modificări vizează intervenția rapidă în localități. Autoritățile nu mai sunt obligate să aplice gradual măsurile în cazul urșilor care intră în zone locuite. Astfel, echipele de intervenție pot decide direct dacă animalul este alungat, tranchilizat, relocat sau, în cazuri extreme, împușcat ori eutanasiat.

Legea introduce și definiția „ursului habitual”, adică acel exemplar care și-a pierdut frica naturală față de oameni în urma contactului repetat cu aceștia, și care poate deveni un pericol pentru populație.

Noile reguli prevăd și măsuri speciale pentru ursoaicele cu pui. În situația în care femela este extrasă dintr-o zonă locuită, puii vor fi relocați în centre specializate de reabilitare.

Sancțiuni dure pentru turiști

Printre cele mai dure sancțiuni se numără cele pentru hrănirea urșilor în libertate, fenomen întâlnit frecvent pe Transfăgărășan, unde turiștii opresc adesea pe marginea drumului pentru a fotografia și hrăni animalele sălbatice.

Autoritățile avertizează că acest comportament modifică obiceiurile naturale ale urșilor, îi face să își piardă teama de oameni și crește riscul ca animalele să coboare tot mai des în localități sau să devină agresive.

Conform noii legi, persoanele care hrănesc urși în mediul natural pot primi amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei, echivalentul a aproximativ 6.000 de euro, potrivit dcnews.ro.