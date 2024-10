Doi panda trimişi de China sunt pe drum spre Washington

Înainte de plecarea celor doi panda uriaşi din provincia chineză Sichuan, masculul Bao Li şi femela Qing Bao, ambii în vârstă de trei ani, au fost plasaţi în cuşti individuale alături de o rezervă mare de bambus care le-a fost pusă la dispoziţie pe durata călătoriei, potrivit Asociaţiei chineze pentru conservarea vieţuitoarelor sălbatice şi imaginilor difuzate de postul de televiziune CNN.



Aceste două mamifere, cu puternicul lor simbolism diplomatic, vor avea parte de o primire foarte călduroasă din partea presei marţi la Washington, deoarece oraşul american nu a mai avut niciun panda de aproape un an.



Cele două VIP-uri ("Very Important Pandas") călătoresc într-un avion special, denumit "Panda Express", sub controlul veterinar constant al unei echipe de îngrijitori veniţi de la Washington.



Anunţul sosirii lui Bao Li şi Qing Bao a fost făcut la sfârşitul lunii mai de Prima Doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, şi de reprezentanţii Grădinii Zoologice Naţionale Smithsonian.



În această grădină zoologică din Washington, publicul american îi va putea descoperi pe cei doi "pandasadori" peste câteva săptămâni, după o perioadă de carantină şi de aclimatizare la aerul din capitala Statelor Unite.



Grădina zoologică americană a sporit suspansul publicând luni seară un videoclip enigmatic cu o grădină de bambus agitată de o activitate care ar putea fi cea a unui panda uriaş.



"Ceva uriaş soseşte la Washington", a transmis instituţia, decretând marţi o zi de închidere excepţională pentru primirea cuplului de panda.



Trei panda uriaşi care au fost găzduiţi în trecut la Washington s-au întors în China în noiembrie 2023. Plecarea lor, realizată la expirarea unui contract de împrumut, a fost considerată pe scară largă ca o reflectare a tensiunilor dintre Washington şi Beijing.



Prima pereche de panda a fost oferită de Beijing Statelor Unite în 1972, în urma unei vizite istorice a preşedintelui Richard Nixon în China comunistă a lui Mao Zedong.

AGERPRES