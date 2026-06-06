Val de atacuri mortale ale rechinilor în Australia. Un bărbat de 35 de ani și-a pierdut viața

Bărbatul se afla la pescuit cu harponul, alături de familia sa, când a fost ucis cu sânge rece de un rechin. Este al treilea atac mortal de acest gen din ultima lună, potrivit poliției australiene.

Bărbatul cu vârsta de 35 de ani pescuia alături de familia sa în largul insulei Michaelmas, lângă orașul portuar Albany din statul Australia de Vest. El a fost atacat de rechini înainte de prânz, potrivit Poliției, citate de Associated Press.

Bărbatul a fost transportat cu barca la Albany, unde îl așteptau paramedicii, dar nu a putut fi resuscitat, a declarat poliția. Poliția suspectează că un rechin alb de 4,5 metri este responsabil pentru atac.

Cu toate că rechinii sunt un pericol, în general, pentru australieni, numărul de morți într-o perioadă atât de scurtă de timp – 3 într-o singură lună – este ieșit din comun, pentru că, în ultimele decenii s-au înregistrat aproximativ 3 morți pe an.

Pe 24 mai, un alt pescar subacvatic, în vârstă de 39 de ani a murit din cauza unor răni mortale la cap, după un atac al unui rechin-taur, în Marea Barieră de Corali, în largul coastei de nord-est a Australiei.

Pe 16 mai, un rechin alb de 4 metri l-a sfâșiat pe un alt pescar subacvatic, cu vârsta de 38 de ani, la nord-vest de Albany, lângă Insula Rottnest. Bărbatul a murit în urma atacului.

În luna ianuarie, un băiat de 12 ani s-a ales cu răni grave după ce a fost atacat de un rechin taur, in portul din Sidney. Copilul a murit la spital la câteva zile după atac, din cauza rănilor suferite.

(sursa: Mediafax)