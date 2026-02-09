Vicepreședintele JD Vance vizitează Armenia și Azerbaidjan pentru consolidarea procesului de pace

În august 2025, președintele american Donald Trump a intermediat, la Casa Albă, un acord istoric între Armenia și Azerbaidjan, prin care cele două state s-au angajat să renunțe la pretențiile teritoriale reciproce.

Cele două țări s-au confruntat în mod repetat pentru regiunea Nagorno-Karabah, controlată definitiv de Azerbaidjan în urma unei ofensive fulger în 2023, care a pus capăt a trei decenii de administrație a separatiștilor armeni.

Astfel, JD Vance va deveni cel mai înalt oficial american care vizitează vreodată Armenia, unde este așteptat să poarte discuții cu premierul Nikol Pașinian. După oprirea la Erevan, Vance va merge la Baku, relatează AFP.

Departamentul de Stat a anunțat că vizita are scopul de a promova inițiativa „Drumul Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională”, un coridor rutier și feroviar care ar urma să lege Azerbaidjanul de exclava sa Nahicevan, separată de teritoriul principal prin Armenia, și să integreze regiunea într-o rută comercială est vest între Asia Centrală, bazinul Mării Caspice și Europa.

În ianuarie, secretarul de stat american Marco Rubio și omologul său de la Erevan, Ararat Mirzoian au anunțat un cadru de implementare.

Administrația americană susține că acest coridor ar consolida conectivitatea regională și în același timp ar sprijini interesele comerciale ale SUA, prin crearea unor lanțuri de aprovizionare, care să ocolească Rusia și Iranul.

(sursa: Mediafax)