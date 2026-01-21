Veniturile bugetare ale Rusiei din petrol și gaze vor scădea cu 46% în ianuarie 2026

Veniturile din petrol și gaze reprezintă aproximativ un sfert din veniturile bugetului federal al Rusiei și reprezintă o parte importantă a fondurilor pentru campania militară a Kremlinului în Ucraina.

Veniturile vor scădea probabil la aproximativ 420 de miliarde de ruble (5,41 miliarde de dolari) în prima lună a anului, cel mai scăzut nivel din august 2020, când pandemia de COVID a afectat cererea globală de combustibil.

Calculele Reuters se bazează pe datele privind producția de petrol și gaze, rafinarea și aprovizionarea pe piețele interne și internaționale.

Prețul indicativ al petrolului în ruble din Rusia, în scopuri fiscale, s-a prăbușit în decembrie cu 53% față de anul precedent, ajungând la 3.073 de ruble pe baril, în timp ce cursul de schimb al rublei a crescut cu 30,6% față de aceeași lună din 2024.

Ministerul Finanțelor va publica datele privind veniturile bugetare din petrol și gaze pe 4 februarie. Se estimează că bugetul federal va colecta 8,957 trilioane de ruble din vânzările de petrol și gaze în acest an. Veniturile bugetare totale pentru 2026 sunt estimate la 40,283 trilioane de ruble. Anul trecut, veniturile bugetului federal al Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24%, ajungând la 8,48 trilioane de ruble, cel mai scăzut nivel din 2020. Veniturile din petrol și gaze reprezintă 25% din veniturile bugetului federal

