Cinci victime au fost rănite cu cuţitul la carnavalul din Notting Hill

Două victime sunt în stare gravă, viaţa fiindu-le n pericol. În aceeaşi situaţie se află şi o femeie în vârstă de 32 de ani atacată în mod similar duminică.



Conform Met, a avut loc şi un incident cu o substanţă corozivă.



Forţele de ordine au efectuat luni 230 de arestări, din care 49 pentru deţinere de arme. Au fost confiscate trei arme de foc, iar 35 de agenţi au suferit răni.



Luni, ceva mai devreme, a fost observat şi reţinut un bărbat dat în urmărire pentru o tentativă de omor comisă în iulie, în districtul Hackney din Londra.



În ultima zi a festivalului au sosit mii de participanţi, care au umplut străzile de culorile costumelor, de dans şi de muzică. Se remarca prezenţa masivă a poliţiei, după ce duminică fuseseră înjunghiaţi trei oameni, relatează dpa. Agenţii patrulau în echipaje de doi, în timp ce un elicopter survola zona.



Conform Met, şi luni au fost confiscate arme. Printre altele, "agenţii au reuşit să oprească un autoturism în Harrow, care se îndrepta probabil spre carnaval şi din care a fost confiscată o armă de foc, iar două persoane au fost arestate". Mai târziu, în cursul după-amiezii, agenţii "au efectuat o percheziţie la unul din punctele de acces, confiscând încă o armă de foc".



Unora din cei prezenţi li s-a impus să treacă la sosire prin detectoare de metale, cunoscute ca "bolţi pentru cuţite".



Luni după-amiază, la carnaval a fost Ziua Adulţilor, considerată punctul de vârf al sărbătorii anuale a culturii şi istoriei caraibiene. După luni de pregătiri, dansatorii şi-au etalat costumele extravagante, iar din boxe a răsunat muzica, în timp ce spectatorii suflau în fluiere şi goarne.



În urma unui incident în care a fost rănită cu cuţitul o femeie însoţită la carnaval de copilul ei, un ofiţer de rang înalt din Met a recunoscut că "s-a săturat să spună aceleaşi cuvinte în fiecare an". Comisarul adjunct Ade Adelekan, care a coordonat operaţiunile poliţiei la eveniment, a declarat că agenţii săi "au evitat in extremis un deces" şi "sunt sătui de văzut scene ale crimelor" la petrecerea de pe străzi.



El li s-a adresat direct participanţilor: "Ieri am asistat la prima zi marcată de violenţe inacceptabile. Trei oameni au fost înjunghiaţi şi am evitat la limită un deces."



La circa un milion de participanţi aşteptaţi în weekend, forţele de ordine au desfăşurat 7000 de agenţi.



Carnavaul din Notting Hill are o tradiţie de peste o jumătate de secol, reaminteşte dpa.

AGERPRES