Viktor Orbán face un pas în spate: renunță la mandatul de deputat după înfrângerea usturătoare

Sâmbătă, după o reuniune a conducerii partidului, Viktor Orbán a spus că rolul său este în afara legislativului, în reorganizarea a ceea ce el a numit „tabăra națională”, scrie Daily News Hungary.

„Mandatul pe care l-am obținut ca și candidat de frunte al listei Fidesz–KDNP este, în realitate, mandatul parlamentar al Fidesz. Am decis, prin urmare, să-l returnez”, a spus Orbán.

„Nu sunt necesar în Parlament, ci în reconstrucția taberei naționale”, a dăugat el.

Orbán a spus că noul grup parlamentar Fidesz, care urmează să fie format luni, va fi condus de Gergely Gulyás și va suferi o „transformare radicală”.

Orban a spus că partidul se pregătește pentru un rol fundamental diferit în opoziție.

Anunțul marchează a doua apariție publică a lui Orbán de când alianța Fidesz–KDNP a suferit o pierdere electorală semnificativă la începutul acestei luni.

