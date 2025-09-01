Putin: Problema extinderii NATO către est trebuie rezolvată, pentru pacea în Ucraina

„Pentru ca o soluționare a crizei ucrainene să fie sustenabilă și pe termen lung, cauzele principale ale crizei, pe care tocmai le-am menționat și pe care le-am repetat de mai multe ori, trebuie eliminate”, a spus Putin în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), citat de Reuters.

Putin a adăugat că trebuie restabilit „un echilibru corect în domeniul securității”, referindu-se la cerințele Rusiei privind NATO și securitatea europeană.

El a mai menționat că înțelegerea la care a ajuns cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul din Alaska din august „a deschis o cale spre pacea în Ucraina”, iar detalii suplimentare vor fi discutate cu liderii prezenți la summit.

Putin a precizat că i-a detaliat liderului chinez realizările discuțiilor sale cu Trump și munca „deja în desfășurare” pentru rezolvarea conflictului, urmând să ofere mai multe informații în întâlniri bilaterale cu Xi și alți lideri.

Conflictul din Ucraina a început în februarie 2022, când Rusia a invadat țara după opt ani de lupte între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene. Rusia controlează în prezent puțin sub o cincime din teritoriu.

Ucraina și puterile occidentale consideră invazia ca fiind o acțiune imperialistă brutală, în timp ce Putin o prezintă ca o luptă împotriva unui Occident în declin, care, potrivit lui, a umilit Rusia după căderea Zidului Berlinului prin extinderea NATO spre est.

(sursa: Mediafax)