Vladimir Putin: Cele 4 regiuni au făcut o alegere istorică pentru generațiile viitoare

”Populația din Zaporojie și Herson, Donețk și Lugank a votat la referendum, rezultatele sunt cunoscute. Oamenii au ales. Singura alegere - Rusia acceptă Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, iar legile Rusiei se vor aplica aici pentru că aceasta este dorința a milioane de cetățeni”, a declarat Putin.

„Vreau ca toți cei de la Kiev și Occidentul să audă dorința celor din Zaporojie și Donbas, care vor deveni cetățeni au Rusiei pentru totdeauna. Cer Kievului să oprească focul. Suntem gata să mergem la masa negocierilor. Ne vom proteja oamenii cu toate mijloacele pe care le avem. Vom reconstrui binele.

Le mulțumesc militarilor care au luat parte la operațiunea specială și celor care au luat parte la mobilizarea parțială. Luptăm cu un inamic care distruge lumea și creează crize, Ucraina. Vestul este gata de orice pentru a-și lua partea de peste tot din lume. Acesta este motivul suprem pentru care ei fac ceea ce fac și de aceea sunt atât de agresivi față de culturile independente”, mai spune președintele Rusiei.

„Vestul este gata să facă orice pentru a-și apăra sistemul care îi permite tot ceea ce se poate prin sistemul dolarului și să distrugă această sursă de bunăstare reprezentată de noi și iată de ce răspundem acestor provocări. Există încercări de a ne abate de la drumul nostru și de la dezvoltarea noastră. Este important ca țara noastră să lupte pentru liberate împotriva a ceea ce face SUA (...) Occidentul duce un război împotriva noastră. Este vorba despre un furt, ne amenință dezvoltarea economică, cultura și în general tot ceea ce înseamnă Rusia. Vreau să vă spun că nu e prima oară când se încearcă acest lucru. Se dorește distrugerea noastră, iar noi abia acum luptăm pentru țara noastră (...) Avertismentele noastre despre scuturile anti-rachetă au fost ignorate pentru că, de fapt, se dorește altceva. Rusia are propriul sistem de valori pe care îl vom apăra. Acum vestul hotărăște cine are dreptul la autodeterminare. De ce fac asta? Nu înțeleg să vă spun. Oamenii din Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson și-au exprimat dreptul democratic de a alege. Ei nu respect popoare întregi. Discriminează, separă țările în țări de categoria 1 și categoria 2. Nu am înțeles niciodată această atitudine a lor. Liderii din vest impun valorile lor tuturor celorlalte țări.", a declarat Vladimir Putin.

Lideri proruşi din cele patru provincii ucrainene parţial ocupate de trupele ruse după invazia începută pe 24 februarie au semnat la Moscova tratatele de alipire a acestora la Federaţia Rusă, în urma unor aşa-zise referendumuri desfăşurate în acele provincii.



Trupele ruse controlează aproape integral provinciile Lugansk şi Herson şi circa 60% din Doneţk şi Zaporojie.