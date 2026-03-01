Israelul afirmă că „o amplă serie de atacuri” a fost lansată în „inima Teheranului”

„Forțele aeriene, ghidate de serviciile de informații militare, au lansat o serie de atacuri împotriva țintelor regimului terorist iranian din inima Teheranului”, a adăugat armata, potrivit SkyNews.

„În ultima zi, forțele aeriene au efectuat atacuri ample pentru a obține superioritatea aeriană și a deschide calea către Teheran”.

SUA și Israelul au început sâmbătă dimineața atacuri cu rachete asupra Iranului pentru a forța o schimbare de regim și a opri producția de arme nucleare. Sute de persoane au fost ucise.

Liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei se numără printre morți.

Ca represalii, Iranul ar fi lansat o serie de rachete și atacuri cu drone asupra Israelului, iar alte explozii au fost raportate în Dubai, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Qatar unde SUA are baze active.

(sursa: Mediafax)