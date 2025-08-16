Kremlin: Discuţiile Putin-Trump permit căutarea în continuare a unor modalităţi de ajungere la o soluţionare

„Conversaţia a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar cei doi preşedinţi au vorbit despre acest lucru. Tocmai această conversaţie ne permite să avansăm cu încredere împreună pe calea căutării opţiunilor de ajungere la o soluţionare", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.



Separat, ambasadorul Rusiei în SUA, Aleksandr Darciev, a declarat sâmbătă, citat de RIA, că noi consultări menite să rezolve tensiunile din relaţiile bilaterale dintre Rusia şi Statele Unite vor avea loc în curând.



"O altă rundă de consultări privind normalizarea - la care ne referim drept abordarea punctelor iritante din relaţiile bilaterale - este aşteptată să aibă loc în viitorul apropiat", a afirmat Darciev, potrivit RIA. AGERPRES