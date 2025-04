Von der Leyen salută anunțul lui Trump de a suspenda tarifele reciproce

„Condițiile clare și previzibile sunt esențiale pentru funcționarea comerțului și a lanțurilor de aprovizionare”, a afirmat ea într-o declarație pe X.

Ea a adăugat că tarifele sunt taxe care nu fac decât să afecteze întreprinderile și consumatorii. „Acesta este motivul pentru care am pledat în mod constant pentru un acord cu tarife zero pentru zero între Uniunea Europeană și Statele Unite”, a spus ea.

Trump a declarat miercuri pe Truth Social că autorizează o pauză de 90 de zile în ceea ce privește tarifele pentru țările care nu au luat măsuri de retorsiune împotriva taxelor sale.

(sursa: Mediafax)