x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Prințul William va efectua o vizită oficială de trei zile în Arabia Saudită

Prințul William va efectua o vizită oficială de trei zile în Arabia Saudită

de Redacția Jurnalul    |    09 Feb 2026   •   20:00
Prințul William va efectua o vizită oficială de trei zile în Arabia Saudită
Sursa foto: Hepta/Moștenitorul coroanei britanice va vizita o rezervație naturală și o fermă sustenabilă din oaza Alula

Prințul William, moștenitorul tronului britanic, va sosi luni seară la Riad pentru o vizită oficială de trei zile în Arabia Saudită. Vizita are obiectivul de a consolida relațiile bilaterale în domeniile comerțului, energiei și investițiilor.

Prințul de Wales urmează să se întâlnească cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, liderul de facto al regatului, relatează Le Figaro. La sosire, William va efectua un tur privat al sitului At-Turaif, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, însoțit de Mohammed bin Salman, înaintea unei întâlniri oficiale.

Marți, acesta va vizita un proiect de regenerare urbană sustenabilă din Riad și se va întâlni cu cadre universitare pentru discuții privind tranziția energetică a Arabiei Saudite.

De asemenea, este programată o întâlnire cu eleve la un centru de fotbal, urmată de participarea la un turneu de sporturi electronice.

Miercuri, moștenitorul coroanei britanice va vizita o rezervație naturală și o fermă sustenabilă din oaza Alula.

Regatul Unit își intensifică în prezent relațiile cu monarhia din Golf, în timp ce negociază un acord comercial cu Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC).

În plus, Arabia Saudită și-a exprimat, totodată, interesul de a se alătura programului internațional Future Combat Air Program (GCAP), dezvoltat de Marea Britanie, Italia și Japonia.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: william arabia saudita
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri