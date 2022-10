Xi Jinping promite măsuri sporite de încurajare a natalității

"Vom stabili un sistem de politici pentru a stimula rata natalității și vom urmări o strategie națională proactivă ca răspuns la îmbătrânirea populației", a spus acesta la Congresul Partidului Comunist.

China are 1,4 miliarde de locuitori dar estimările arată că natalitatea va scădea cu 11,5% în acest an, la sub 10 milioane de copii care vin pe lume în 2022, față de 10,6 milioane în 2021.

Ca urmare a natalității galopante, autoritățile de la Beijing au dat o lege în 1980, prin care o familie putea să aibă doar un copil. Actul normativ a fost în vigoare până în 2015, după care s-a dat voie la 3 copii.

Rata de fertilitate în China a fost de 1,16 în 2021, sub standardul OCDE de 2,1 pentru o populație stabilă, fiind printre cele mai scăzute din lume.

Deja autoritățile de la Beijing au început să ia măsuri pentru reducerea declinului demografic, respectiv deduceri fiscale, prelungirea perioadei concediilor de maternitate, asigurări medicale mai bune, subvenţii pentru locuinţe, alocații mai mari pentru al treilea copil şi măsuri împotriva meditaţiilor private. Dar aceste sunt considerate insuficiente deoarece costurile cu educația au crescut, salariile sunt mici iar programul de muncă este lung.