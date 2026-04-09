Zelenski îi avertizează pe americani: „Nu vă veți putea apăra singuri”

Președintele ucrainean i-a avertizat pe americani asupra pericolelor războiului modern.

„Vreau ca americanii să înțeleagă: suntem aliații voștri în Europa. Nu mai există distanțe în lume - când dronele atacă deja la mii de kilometri distanță. În unu, doi, trei ani, dronele vor ataca la zece, douăzeci de mii de kilometri. Cu motoarele cu reacție, vor deveni foarte ieftine. Vor exista roiuri întregi de astfel de drone”, a transmis Volodimir Zelenski, potrivit Nexta.

Liderul ucrainean le-a spus americanilor că au nevoie de europeni pentru a se apăra.

„Nu vă veți putea apăra singuri. Lumea ar trebui să ajute țările să se apere și să respingă agresorul. De aceea, cred eu, americanii au nevoie de noi și avem nevoie de Statele Unite”, a precizat Zelenski.

Președintele american Donald Trump a amenințat în ultima perioadă cu părăsirea de către SUA a NATO.

