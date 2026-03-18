Zelenski avertizează: Europa trebuie să se aștepte la atacuri teroriste cu drone 

Într-un discurs susținut la Westminster, Zelenski a subliniat că tehnologia dronelor a devenit accesibilă și ieftină, ceea ce face posibil ca atacuri de amploare să fie lansate fără resurse uriașe. „Nu mai este nevoie de miliarde pentru atacuri masive. Costurile au scăzut semnificativ”, a spus liderul ucrainean citat de The Guardian.

Amenințarea vine și din altă parte

Zelenski a atras atenția că pericolul nu mai vine doar din partea statelor. „Trebuie să fim pregătiți pentru orice tip de atac, inclusiv din partea rețelelor criminale, grupărilor teroriste sau chiar a unor atacatori independenți care pot avea acces la aceste tehnologii”, a declarat acesta.

Președintele ucrainean a criticat cooperarea militară dintre Rusia și Iran, descriind cele două regimuri drept „frați în ură”. Rusia utilizează drone Shahed de fabricație iraniană pentru a lovi infrastructura critică din Ucraina. Aceste tehnologii evoluează rapid, devenind mai rapide și mai letale.

Conflictul din Orientul Mijlociu influențează Europa

Zelenski a subliniat că războiul din Orientul Mijlociu nu este un conflict îndepărtat pentru Europa. El a avertizat că tehnologiile dezvoltate și utilizate în aceste conflicte pot fi replicate și folosite oriunde în lume, inclusiv pe continentul european. Kievul este pregătit să ofere sprijin defensiv statelor occidentale, inclusiv echipe de interceptare și sisteme radar pentru combaterea dronelor. „Acest tip de sprijin ar putea fi necesar în curând în toată Europa”, a spus Zelenski.

Atacuri lansate inclusiv de pe mare, apel la vigilență și cooperare

Un alt risc evidențiat de liderul ucrainean este posibilitatea lansării dronelor de pe nave maritime. Iar acest lucru extinde semnificativ aria de atac. „Astfel de atacuri pe distanțe lungi nu mai sunt rare”, a avertizat acesta.

Mesajul lui Zelenski vine într-un context geopolitic tensionat, în care evoluția tehnologică face ca amenințările să devină mai greu de anticipat și de controlat. Liderul ucrainean a făcut apel la cooperare internațională și la consolidarea sistemelor de apărare pentru a preveni extinderea acestor riscuri în Europa.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)