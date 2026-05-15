Zelenski avertizează: Rusia ar putea ataca o țară NATO din Belarus!

„Rusia și-a intensificat activitatea în discuțiile cu Aleksandr Lukașenko. Vor să atragă Belarusul mult mai adânc în război și să lanseze operațiuni ofensive suplimentare tocmai de pe teritoriul belarus, fie împotriva axei Cernihiv-Kiev din Ucraina, fie împotriva uneia dintre țările NATO care se învecinează cu Belarusul”, se arată în mesajul publicat de Zelenski pe Telegram, citat de Reuters.

Autoritățile de la Minsk au permis însă folosirea teritoriului său în timpul invaziei ruse lansate în februarie 2022, fără a trimite trupe proprii să lupte în Ucraina.

De asemenea, Belarus a acceptat desfășurarea pe teritoriul său a armelor nucleare tactice rusești și a rachetelor hipersonice Oreshnik.

În aprilie Zelenski a avertizat că autoritățile ruse ar încerca să implice Minskul în Războiul din Ucraina, anunțând tot atunci începerea consolidării liniilor defensive din nordul Ucrainei.

Polonia, Lituania și Letonia sunt statele NATO cu care se învecinează Belarus.

„Aliații noștri sunt, de asemenea, conștienți de ceea ce se întâmplă și de presiunile exercitate asupra Belarusului”, mai transmite liderul de la Kiev.

