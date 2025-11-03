Cazul Micula. ANAF: „ICCJ a dat câștig de cauză ANAF menținând măsurile asiguratorii”

Potrivit documentului, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauzǎ ANAF, privind acțiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. și Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura cã statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanța supremã a confirmat cã mãsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale și justificate.

Decizia are rolul de a proteja interesele statului și de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană, mai susține ANAF.

„ANAF a instituit mãsuri asigurãtorii, în cursul anului 2024, pentru recuperarea ajutorului de stat în cazul Micula, în baza Deciziei Comisiei Europene C (2015)2112 final din 30 martie 2015, având în vedere cã, în urma analizãrii stãrii de fapt fiscale a debitorilor persoane fizice și juridice, care rãspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat, au fost identificate elemente privind înstrãinarea unor bunuri mobile si imobile. În baza probelor prezentate și a argumentelor invocate în fața instanțelor de judecatã ANAF a menținut deciziile de instituire a mãsurilor asigurãtorii în vederea recuperãrii ajutorului de stat ilegal stabilit prin Decizia Comisiei Europene din anul 2015, ca urmare a unor hotãrâri ale Înaltei Curți de Casație și Justiție”, precizează ANAF.

(sursa: Mediafax)