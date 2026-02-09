Prejudiciu de 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale, descoperit de ANAF în Giurgiu

Inspectorii Antifraudă au finalizat în februarie o serie de verificări la o firmă din județul Giurgiu, cu activitate în extracția și comercializarea agregatelor minerale. Au fost constatate sustrageri de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei.

Controlul a vizat activități desfășurate în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.

Firma desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de balast, nisip, pietriș în județul Giurgiu.

Cercetările au arătat că, în perioada august 2022 – mai 2024, firma a exploatat și vândut 500.692 mc de agregate minerale fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Firma a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit.

De asemenea, în aprilie 2025, aceeași societate a vândut două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei.

Inspectorii au mai constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17.06.2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate, estimată la 1.401.938 lei.

(sursa: Mediafax)