Bolojan: În cazul în care activitatea este parţial suspendată în justiţie, moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial

El a fost întrebat dacă se poate implica în rezolvarea "blocajului din justiţie" care afectează numeroşi cetăţeni prin faptul că "magistraţii aleg doar procesele pe care le consideră urgenţe".



"Personal nu am ce să fac pe această chestiune, dar consider că Ministerul Justiţiei poate să iniţieze un dialog cu magistraţii, cu CSM, pentru că, dacă activitatea este suspendată parţial, moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial. Altfel, nu cred că este în regulă şi nu este un aspect de respect pentru cetăţenii români, dintre care unii dintre ei depind de o sentinţă sau de alta şi au nevoie de un serviciu public, aşa cum toate celelalte instituţii trebuie să asigurăm un serviciu public decent, din respect pentru cetăţenii ", a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, la finalul lunii august, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. În acest demers li s-au alăturat şi procurorii, care au anunţat că îşi suspendă activitatea, cu unele excepţii care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecţie.



Toate cele 16 curţi de apel din ţară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor, retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor, a anunţat pe 26 august Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit CSM, adunările judecătorilor 'au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

AGERPRES