Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat la IPJ Ilfov

Georgescu trebuie să semneze controlul judiciar în fiecare zi de miercuri.

El a refuzat să răspundă la orice întrebare a jurnaliștilor.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. El are mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Georgescu este urmărit penal pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată.

Georgescu este acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale.

(sursa: Mediafax)