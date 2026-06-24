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Ciucu află azi dacă rămâne sub controlul judiciar impus de DNA

de Redacția Jurnalul    |    24 Iun 2026   •   10:24
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Ciucu află azi dacă rămâne sub controlul judiciar impus de DNA
Ciucu, sub control judiciar

Primarul general Ciprian Ciucu află miercuri dacă rămâne sub controlul judiciar impus de Direcția Națională Anticorupție. Tribunalul București judecă o contestație a ediului în dosarul în care este acuzat de luare de mită. „Mă simt puțin agresat”, a spus Ciucu la ieșirea de la instanță.

Ciucu a avut termen la Tribunalul București unde se judecă o contestație a sa în dosarul în care este acuzat de luare de mită.

Termenul a fost pentru ora 8, când ediliul a și fost prezent.

La ieșirea din Tribunalul București, Ciucu nu a vrut să facă declarații în fața jurnaliștilor și a spus că se simte agresat.

„În momentul ăsta mă simt puțin agresat”, a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în data de 18 iunie, de către DNA, alături de trei oameni de afaceri.

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: ciprian ciucu control judiciar dna
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