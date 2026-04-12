Dosarul Coțofenești, în prag de colaps! Detaliul șocant care îi poate scăpa pe hoții aurului dacic

Avocații lui Bernhard Z. au confirmat pentru RTL Nieuws că suspectul nu a negociat cu procurorii. Spre deosebire de ceilalți doi inculpați, el neagă orice implicare în jaful care a șocat lumea arheologică europeană.

Jan B., în vârstă de 21 de ani, și Douglas W., de 37 de ani, au ales o altă cale. Ambii au ajuns la o înțelegere cu Parchetul, al cărei conținut nu a fost făcut public. Se presupune că și-au recunoscut vinovăția în schimbul unor pedepse mai ușoare.

O condiție a acestor acorduri a fost returnarea operelor de artă furate. Pe baza indicațiilor oferite de cei doi, autoritățile au recuperat coiful de aur de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări de aur dispărute.

Tribunalul din Assen judecă acest dosar pe 14, 16 și 17 aprilie. Chiar dacă doi suspecți au negociat cu procurorii, judecătorul trebuie să se pronunțe asupra înțelegerilor și le poate respinge.

Negarea totală a lui Bernhard Z. complică tabloul. Dacă dosarul său nu poate fi soluționat prin înțelegere, procesul ar putea fi judecat în întregime. Cele trei zile alocate săptămâna viitoare acoperă acest scenariu.

Procuratura a refuzat deocamdată să facă declarații publice despre negocierile cu suspecții.

Coiful de aur de la Coțofenești a fost furat pe 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, chiar înainte de încheierea expoziției dedicate Imperiului Dac. Făptașii au folosit explozibili pentru a forța intrarea, după care au spart vitrinele și au luat coiful și trei brățări dacice.

După jaf, au fugit și au incendiat mașina folosită la fugă, în apropierea localității Rolde. Urmau arestări în zilele imediat următoare, dar comorile au rămas mult timp de negăsit.

Cazul a devenit unul dintre cele mai mediatizate jafuri de artă din Olanda din ultimii ani. Coiful dacic de la Coțofenești, datând din secolul al IV-lea î.Hr., este considerată una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului cultural românesc.

(sursa: Mediafax)