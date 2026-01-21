Criminalul omului de afaceri din Sibiu a fost adus în țară din Indonezia

În urma cooperării internaționale, pe Aeroportul Henri Coandă a fost realizată predarea lui Cosmin Costinel Zuleam, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă.

„Astfel, a fost adus în țară un bărbat, de 33 de ani, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, față de care, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată”, transmite, miercuri, Poliția Română.

Este vorba de Cosmin Costinel Zuleam, considerat „creierul” uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu.

În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, la data de 15 ianuarie 2026, acesta a fost localizat și reținut în Indonezia.

Zuleam urmează a fi introdus într-o unitate Arest a Poliției Române.

Anul trecut, Poliția Română a adus în țară aproximativ 900 de persoane urmărite la nivel internațional.

Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu - Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae - au fost condamnați la ani grei de pușcărie de către magistrații Tribunalului Alba, în noiembrie 2025.

Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.

Ceilalți doi au fost condamnați pe viață: Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată – condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat. Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

Cei trei sunt obligați și la plata unor daune morale substanțiale: Adriana Emilia, partenera lui Kreiner, va primi 150.000 de euro în solidar, iar Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri – 300.000 euro daune morale în solidar.

Cele 16 ceasuri furate în noaptea crimei, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Sentințele nu sunt definitive.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Tribunalului Sibiu, dar între timp, toți judecătorii au devenit incompatibili, deoarece au judecat alte dosare, în stadiul incipient, în care aceștia erau inculpați. Drept urmare, dosarul a ajuns la Tribunalul Alba, în urma unei decizii a Curții de Apel Alba Iulia.

După ce l-au ucis pe Adrian Kreiner, cei trei au fugit din țară, cu ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro. Ghiță și Minae au fost prinși, primul în Scoția, iar al doilea în Irlanda. De atunci se află în arest preventiv în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

Filmul uciderii lui Kreiner a fost unul terifiant. După ce au pătruns în curtea victimei, doi dintre suspecți au deșurubat becurile de la iluminatul perimetrelor, au deschis o fereastră de la garajul locuinței, care era rabatată și au pătruns în garajul victimei, în jurul orei 02:38. Din garaj, ei au intrat în casă, unde, la parter, în living, se afla victima care, care mai probabil, adormise pe canapea.

Adrian Kreiner a fost legat de mâini și de picioare în poziție de barcă, astfel încât orice mișcare a oricărui membru să antreneze după sine autostrângerea, după care a fost lăsat la sol în modul „legăturii de tip Arbatachar”. Acesta este un mod de legare a victimei în care șocul traumatic se instalează rapid prin întreruperea fluxului sangvin care conduce la paralizie. De asemenea, este o formă de tortură unde durerea este extremă, folosită pentru a determina victima să dezvăluie locul în care a pus banii sau obiectele de valoare. La plecarea din locuință, după comiterea faptei, suspecții au acoperit corpul și capul victimei cu pătura de pe canapeaua unde aceasta adormise.

