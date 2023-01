Cristian Cioacă vrea în libertate! Are loc de muncă și o iubită misterioasă

Mai slab, îmbrăcat cu o geacă albastră și cu gluga trasă pe cap, Cioacă a fost adus la Judecătoria Pitești cu o dubă a Penitenciarului Mioveni. Nu singur, ci cu alți deținuți care au cerut același lucru, să fie liberi. În sala de judecată, atunci când s-a ajuns la el, grefiera nu a mai citit tot numele. A spus „31”, numărul sub care a fost înregistrată cererea fostului polițist, apoi numele de familie „Cioacă”. Tot zâmbind, Cioacă l-a salutat pe judecător și a rămas în picioare, dar cu spatele la sală. S-a întors în momentul în care a vorbit avocata lui. Tuns foarte scurt, fostul polițist este inconfundabil și l-au privit curioși toți oamenii care erau în sală pentru alte procese. Iată discuțiile care au avut loc în timpul procesului care a durat 20 de minute:

Stenograma procesului lui Cioacă

Avocat Maria Vasii: Vă depunem o ofertă de angajare pentru clientul meu și concluziile puse de noi. Nu avem alte cereri. Domnule președinte, vă rugăm să admiteți cererea, raportându-vă la normele de drept aplicabile în această materie. Clientul meu a fost refuzat și Penitenciarul a dat o amânare de 4 luni până la 10 mai 2023, raportat la gravitatea faptei pentru care este condamnat. Clientul meu a avut un comportament ireproșabil în penitenciar. Vă rugăm să puneți concluzii de eliberare, reexaminați, dacă observați că îndeplinește condițiile, vă rog să dispuneți. Clientul meu are un mandat de 6.089 zile. A executat 3.130 zile și a câștigat 480 de zile participând la activități educative, peste 180, 685 de zile din activități lucrative, dar și din recursul compensatoriu. Condițiile necesare sunt îndeplinite. Mai important decât orice, a fost atins scopul pedepsei și clientul meu poate reveni în societate sub program de supraveghere. Pentru a forma convingerea că se poate, aveți la dosar o caracterizare care arată activitatea serioasă în care s-a implicat, nu are nicio sancțiune, doar recompense, printre care și 8 vizite intime. În plus, ține legătura cu familia. V-aș ruga să vedeți concluziile specialiștilor, lucrătorii din penitenciar. În majoritatea dosarelor se vorbește despre gravitatea faptei. Spunem noi că nu e corect. Judecătorii care l-au judecat au decis deja prin pedeapsă. Nu putem relua acest lucru. În timpul executării pedepsei, a fost un factor de echilibru și i-a responsabilizat pe ceilalți deținuți. Nu există nici cel mai mic risc de recidivă și poate duce o viață onestă.

Procuror: Vă solicităm respingerea! Nu sunt îndeplinite condițiile conform comisiei de penitenciar. Mențineți termenul de amânare de 4 luni. Judecător către Cioacă: Dv., ultimul cuvânt? C. Cioacă: Vă rog să admiteți contestația! Vă mulțumesc! La revedere!

A fost momentul în care judecătorul a anunțat că rămâne în pronunțare și s-a trecut la următorul dosar în timp ce pe Cioacă l-au dus direct în dubă.

Caracterizarea lui Cioacă din pușcărie

La instanță, avocata lui Cioacă a depus și caracterizarea făcută de către educatorii din Penitenciarul Mioveni, două pagini fără vreun element negativ. „Deținutul a manifestat interes pentru demersurile educative la care a fost inclus, gradul de implicare fiind unul foarte bun. A adoptat o atitudine corespunzătoare în raport cu normele mediului penitenciar fiind recompensat de nenumărate ori. A realizat pe termen lung că este benefic să conștientizeze consecințele conflictelor și să găsească soluții pentru evitarea acestora. Evaluarea psihologică de-a lungul executării pedepsei a relevat următoarele elemente: personalitate matură, fără tulburări psihocomportamentale, vestimentație îngrijită, cooperant, stabil afectiv, toleranță bună la frustrare”, spune o parte din descrierea deținutului Cristian Cioacă. Dincolo de gratii, pe lângă alte activități, fostul polițist și-ar fi descoperit și talentul artistic, iar acum cântă în corul bisericii. Despre iubita lui, femeia care l-a vizitat de opt ori în camera intimă, nu s-a spus nimic. La fel cum avocata Maria Vasii nu a spus nimic în sală despre băiatul lui Cristian Cioacă. Patrick a rămas în grija surorii lui Cioacă atunci când tatăl lui a fost condamnat și nu s-a vizitat cu bunica maternă, deși femeia avea o decizie judecătorească în acest sens. Fiul Elodiei și al lui Cristian Cioacă este acum major și și-a schimbat numele.

Educatorii din penitenciar spun că Cioacă a absolvit mai multe programe de dezvoltare a abilităților sociale. Unul dintre ele are ca temă formarea abilităților parentale. Cristian Cioacă poate merge, din nou, la comisia de eliberare în luna mai.

