Cristian Pomohaci a scăpat de închisoare după acuzațiile de pedofilie. Oficiază slujbe ilegale și are o avere uriașă

"Domnul Cristian Pomohaci nu mai este preot al Bisericii Ortodoxe Române. Dânsul oficiază aceste slujbe non canonice, într-un spaţiu pe care il numeşte impropriu mănăstire şi biserică. Chiar dacă poartă ţinuta clericală, acest lucru nu face decât să inducă în eroare", a declarat Ovidiu Botoi, purtător de cuvânt Arhiepiscopie.

Fostul preot oficiază slujbe în județul Mureș

La aproape un deceniu de la caterisire, controversa din jurul său persistă. Imagini apărute pe rețelele sociale îl arată îmbrăcat în veșminte preoțești și oficiind ritualuri religioase, inclusiv în locații din Țara Sfântă. Activitatea sa are loc, potrivit reprezentanților bisericii, pe un domeniu privat din Mureș, unde un fost local ar fi fost transformat într-un așezământ religios.

Mesajul BOR

Reprezentanții Biserici Ortodoxe Române (BOR) au transmis oficial că fostul preot nu mai are dreptul de a sluji iar acțiunile sale pot induce în eroare credincioșii. Într-o circulară, citită în biserici din Alba și Mureș, enoriașii au fost avertizați că participarea la astfel de slujbe necanonice poate avea efecte negative asupra vieții de familie și spirituale.

Activitate infracțională

Din punct de vedere juridic, Cristian Pomohaci nu a executat o pedeapsă privativă de libertate în dosarul privind acuzații de pedofilie, întrucât faptele s-au prescris. În schimb, acesta a fost condamnat cu suspendare într-un caz de evaziune fiscală.

Autoritățile locale au anunțat că situația este în atenția poliției. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Mureș sunt în desfășurare verificări, urmând ca eventualele nereguli să fie sancționate conform legii.

Avere uriașă

În paralel, fostul cleric rămâne activ și în zona artistică, fiind invitat la evenimente finanțate din fonduri publice. De-a lungul anilor, acesta ar fi acumulat o avere considerabilă, de peste 1,5 milioane de euro, incluzând 40 de imobile, dintre care 25 de apartamente, 9 terenuri și construcții, potrivit observatornews.ro.