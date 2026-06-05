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Cristian Pomohaci, arestat preventiv şi într-un dosar de trafic de droguri de mare risc

de Redacția Jurnalul    |    05 Iun 2026   •   16:45
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Cristian Pomohaci, arestat preventiv şi într-un dosar de trafic de droguri de mare risc
Hepta/În urmă cu o zi, Judecătoria Târgu Mureş a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele cântăreţului Cristian Pomohaci, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol comis asupra unui minor şi agresiune sexuală

Tribunalul Mureş a admis, vineri, propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a cântăreţului Cristian Pomohaci, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, acesta fiind al doilea mandat de arestare emis pe numele său în ultimele 24 de ore.

„La data de 5 iunie 2026, pe rolul secţiei penale a Tribunalului Mureş a fost înregistrat dosarul penal cu nr.2285/102/2026, respectiv propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş privind arestarea preventivă a unei persoane de sex masculin, cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. Prin încheierea penală nr.45/5 iunie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş a admis propunerea de arestare preventivă formulată Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.06.2026 şi până la data de 04.07.2026, inclusiv", a arătat Tribunalul Mureş, într-un comunicat de presă.

Instanţa a respins ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat, prin intermediul apărătorului ales, de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu, a controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune.

Încheierea nu este definitivă şi poate fi atacată cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru procuror.

„Facem precizarea că indiferent de măsurile dispuse de judecătorul de drepturi şi libertăţi, inculpaţii beneficiază de prezumţia de nevinovăţie prevăzută de art. 4 alin. (1) din Codul de procedură penală", a precizat Tribunalul Mureş.

În urmă cu o zi, Judecătoria Târgu Mureş a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele cântăreţului Cristian Pomohaci, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol comis asupra unui minor şi agresiune sexuală.

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2024-2026, cel în cauză ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore de sex masculin, întreţinând raporturi sexuale cu acestea, în schimbul unor sume de bani şi al altor beneficii materiale", a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Târgu Mureş.

„În urma activităţilor desfăşurate, au fost descoperite şi ridicate mai multe sume de bani, în diferite valute, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 2 milioane de euro", a precizat IPJ Mureş. AGERPRES

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Subiecte în articol: cristian pomohaci arestat preventiv droguri de mare risc
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