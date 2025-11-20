x close
CSM convoacă magistrații pe 24–25 noiembrie după primirea proiectului privind pensiile de serviciu

de Redacția Jurnalul    |    20 Noi 2025   •   18:00
Consiliul Superior al Magistraturii a primit proiectul de lege privind pensiile de serviciu și convoacă adunări generale ale magistraților pe 24–25 noiembrie. Guvernul vrea angajarea răspunderii cât mai rapid, iar CSM trebuie să emită avizul.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că a primit de la Ministerul Muncii proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu, document pentru care trebuie să emită aviz conform Legii nr. 305/2022. Pentru a colecta rapid opiniile corpului judiciar, CSM a convocat adunările generale ale magistraților pentru zilele de 24 și 25 noiembrie 2025.

Proiectul a fost transmis de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, iar Consiliul l-a distribuit imediat către instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea. Opiniile magistraților vor fi centralizate la nivelul CSM, urmând ca Plenul să se întrunească ulterior pentru a emite avizul instituțional.

Între timp, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat că Executivul mizează pe un aviz rapid din partea Consiliului.

Speranța, dorința este ca dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri, să aibă loc angajarea răspunderii guvernului pentru acest proiect de lege. Dacă nu va veni avizul CSM, desigur, conform deciziei Curții Constituționale, el va fi așteptat până la termenul de 30 de zile”, a declarat Ioana Nadina Dogioiu.

Noul proiect privind pensiile magistraților, inițiat de Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Justiției, a fost publicat miercuri în procedură de transparență decizională. Documentul prevede că pensia de serviciu nu va putea depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare va crește progresiv la 65 de ani, pe parcursul a 15 ani de tranziție.

